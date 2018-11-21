لماذا يكذب طفلك؟

المصدر: د ب ا

أوردت مجلة "كيندر" الألمانية أن الكذب لدى الأطفال له أسباب عدة تختلف تبعاً للمرحلة العمرية.

وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والطفل أن الطفل دون الرابعة يكذب لعدم قدرته على وضع حدود فاصلة بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، مشيرة إلى أن الطفل يتلمس نطاقات حياتية مجهولة من خلال التجربة فيحاول الكذب ليرى كيف ستسير الأمور وإلى أي مدى ستكون العواقب دراماتيكية.

ولا يمكن للطفل دون السابعة تكوين نظرة شاملة على الموقف، فهو على سبيل المثال يرى أن غرفته مرتبة بالكامل إذا قام بوضع ألعابه كلها في صندوق واحد.

وأشارت "كيندر" إلى أنه بدءاً من سن التعليم الأساسي يشرع الطفل في الكذب بشكل مقصود، على سبيل المثال ليخلق مساحة حرية وخصوصية لنفسه.

وفي حال تكرار الكذب، ينبغي على الوالدين التحقق من السبب الكامن وراء ذلك واستشارة طبيب نفسي أو استشاري تربوي عند الضرورة.