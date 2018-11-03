المأكولات البحرية..صحة وحيوية في سن الشيخوخة

المصدر: رويترز

رجحت دراسة جديدة ألا يواجه الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 أي مشكلات صحية عندما يصلون إلى سن الشيخوخة.

وركز معدو الدراسة على ما يطلق عليه التقدم في السن مع التمتع بالصحة أو عدد السنوات التي يعيشها الناس دون الإصابة بإعاقات أو مشكلات بدنية أو نفسية. وفحصوا بيانات 2622 من كبار السن الذين يبلغ متوسط أعمارهم 74 عاما وتابعوهم بين عامي 1992 و2015. وطوال فترة الدراسة تمتع 11 بالمئة فقط من المشاركين بالصحة.

وقالت هيدي لاي قائدة فريق البحث من كلية فريدمان لعلوم التغذية بجامعة تافتس في بوسطن "اكتشفنا أن البالغين الأكبر سنا الذين لديهم مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 من تناول المأكولات البحرية من المرجح أن يحظوا بحياة أطول وصحة أوفر".

وقالت لاي في رسالة إلكترونية "تدعم هذه النتائج إرشادات التغذية الراهنة التي توصي بتناول المزيد من المأكولات البحرية".

ووفقا لإرشادات التغذية الأميركية يتعين أن يتناول البالغون نحو 225 غراما أسبوعيا من المأكولات البحرية. وهذا يعني تناولها مرتين أسبوعيا بدلا من اللحوم أو الدواجن أو البيض. ومن المأكولات البحرية الغنية بأحماض أوميجا 3 السلمون والأنشوجة والرنجة والسردين والمحار.

وقال الباحثون في تقرير نشرته دورية الطب البريطانية إن الدراسة الحالية كشفت أن الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 تقل احتمالات إصابتهم بأمراض خلال الشيخوخة بنسبة تتراوح بين 18 و21 بالمئة.

وقال الباحثون إن أحد التفسيرات المحتملة لذلك أن أحماض أوميجا 3 تساعد في تنظيم ضغط الدم والنبض ومقاومة الالتهاب.

وربطت دراسات سابقة بين أحماض أوميجا 3 وانخفاض اضطرابات النبض ونسبة الدهون في الدم وتراجع خطر انسداد الشرايين وانخفاض ضغط الدم بشكل طفيف.