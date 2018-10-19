ظهور أولى حالات جنون البقر في بريطانيا منذ 2015

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الاميركية أمس الخميس أنه تم العثور على أول حالة إصابة بجنون البقر في مزرعة بالمملكة المتحدة، منذ العام 2015، ما أثار القلق من أن تحرك بعض الدول للحد من وارداتها من لحوم الابقار البريطانية حال العثور على مزيد من الاصابات.

ووفقا للوكالة، تم تأكيد ظهور حالة إصابة بمرض "اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري" في مزرعة بأبردينشاير، شرقي اسكتلندا، وفقا لبيان حكومي.

وشدد مسؤولون على أن الحالة هي مرض جنون البقر التقليدي، وأن الحيوان لم يدخل في حلقة التوريدات الغذائية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "تتمتع صناعة اللحوم الحمراء الاسكتلندية بسمعة عالمية لجودة منتجاتها".

وأضافت: "لا نتوقع أن يكون لهذا تأثير على صادراتنا الحالية. سنواصل العمل بشكل وثيق مع دول مثل الصين بشأن صادراتنا لحومنا المشهود لها بالجودة العالية".

وأشارت "بلومبرج" إلى احتمال احجام المستوردين عن الاقبال على لحوم الابقار البريطانية حال العثور على مزيد من حالات الاصابة بالمرض، بسبب المخاوف المرتبطة به.

وعانت بريطانيا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي من وباء جنون البقر، الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص، وأدى إلى فرض حظر واسع النطاق على صادرات لحوم الأبقار.