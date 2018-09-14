مفاجأة ..أضرار تناول الخبز.. نفسية وعقلية وجسدية

المصدر: البيان الألكتروني

يعتبر تناول الخبز أمراً اعتيادياً عند أغلب البشر في جميع الوجبات فتكاد لاتخلو مائدة منه.

وأظهرت مجموعة باحثية أن تناول الخبز قد يكون سبباً رئيسياً في إصابة الشخص بالاكتئاب والتعب الشديدين.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أكد باحثون من جامعة لاتروب الأسترالية، أن الغلوتين، وهو مركب بروتيني يشكل 80 في المائة من بذرة القمح، يمكن أن يصيب الأشخاص بالاكتئاب، فضلا عن كونه يتسبب في آلام ومشكلات بالجهاز الهضمي.

وأجرى الباحثون دراسة على 14 شخصاً، حيث تمت مراقبة نظامهم الغذائي والأطعمة التي يتناولونها على مدار عدة أسابيع، مع ملاحظة التغييرات النفسية والأعراض الجسدية التي ظهرت عليهم خلال هذه الفترة.

ووجد الباحثون أن بعض الأشخاص الذين شملتهم الدراسة عانوا بالفعل من مشكلات صحية عقلية حقيقية نتيجة تناولهم الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الغلوتين يؤثر على الصحة العقلية والنفسية للأشخاص حيث يصيبهم بالاكتئاب والتعب الشديدين فضلا عن تأثيره على صحتهم الجسدية، فقد يؤدي هذا المركب البروتيني إلى إصابة الأشخاص بالانتفاخ والتشنجات.

جدير بالذكر أن الغلوتين لا يوجد في الخبز فقط، بل يوجد بكثرة أيضا في الشوفان واللحوم المصنعة، وفي الشعير وبعض المشروبات المحلاة، كما أنه يوجد في بعض الأدوية كالأسبرين وبعض الفيتامينات.