فوائد مذهلة للكاكاو

المصدر: البيان الالكتروني

يحتوي الكاكاو على عناصر غذائية عديدة ومفيدة للجسم، فهو لا يقتصر فقط على إضفاء السعادة علينا حين نأكله في صورة شوكولاتة، بل إنه يحتوي على الكثير من الفوائد الطبية. والكاكاو يحتوي على سعرات حرارية قليلة، حيث إن ملعقتين منه تحتويان على 25 سعرة حرارية فقط، و1.5 غرام من الدهون و3.6 غرام من الألياف، أي ما يعادل 14% من احتياجاتنا اليومية من الألياف. فهاتان الملعقتان تمدنا بـ14% من المغنيسيوم و8% من الحديد.

ونقل موقع "العربية نت" عن "بولدسكاي" المعني بالصحة فوائد الكاكاو:

1- تقلل ضغط الدم المرتفع

الكاكاو قادر على خفض ضغط الدم المرتفع، فبودرة الكاكاو تحتوي على الـ"فلافونول" القادر على تحسين مستوى أكسيد النيتريك في الدم وتعزيز وظائف الأوعية الدموية وخفض الضغط..

2- مضادة للاكتئاب

بودرة الكاكاو لديها القدرة على تحسين المزاج والتخلص من أعراض الاكتئاب، نظراً لاحتوائها على مادة تسمى "فينيثيلامين phenethylamine"، وهي عبارة عن ناقل عصبي موجود في المخ ومسؤول عن تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب. كما أن بودرة الكاكاو تزيد من معدلات الـ"سيروتونين serotonin"، وهو ناقل عصبي آخر مضاد للاكتئاب.

3-غني بمضادات الأكسدة

الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، التي تقاوم الالتهابات وتحسن من ضخ الدم وتقلل ضغط الدم العالي ويسيطر على مستوى السكر في الدم وتحسن مستوى الكوليسترول.

4-يقلل من خطر الإصابة بالسكتات

أثبتت الدراسات أن الكاكاو يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن من تدفق الدم، إضافة إلى أنه يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، لذا فهو يقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية والسكتات والأمراض الأخرى المتعلقة بالأوعية الدموية.

5- يساعدك في التحكم في الوزن

بعض الدراسات أثبتت أن الكاكاو يساعد في التحكم بالوزن، حيث إن الدهون الموجودة في الكاكاو يتم حرقها في الجسم وتحويلها إلى طاقة. كما أن بودرة الكاكاو تقلل من الشهية وتعطي احساساً بالشبع والامتلاء، مما يساعد في التحكم بوزن الجسم.

6-يساعد في علاج الربو

تحتوي بودرة الكاكاو على مركبات مضادة للربو مثل "ثيوفيلين theophylline" و"ثيوبرومين theobromine". فالأول يساعد على توسعة الرئة وتهدئة المجاري الهوائية، والثاني يهدئ من السعال المستمر.

7-يحمي الأسنان

يحتوي الكاكاو على مركبات مضادة للبكتيريا ذات خصائص معززة للمناعة، وتحافظ على صحة الفم. فبودرة الكاكاو تساعدك على الحفاظ على أسنان صحية وتحارب بكتيريا الفم التي تسبب تسوس الأسنان.

8- يحتوي على خصائص مضادة للسرطان

الكاكاو غني بالـ"فلافونول" المضاد للسرطان، حيث أنه يحافظ على خلايا الجسم ويحميها من التلف ويعيق نمو الخلايا السرطانية، ويقاوم الالتهابات، ويمنع انتشار الخلايا السرطانية. كما أثبتت الدراسات أن مستخلص الكاكاو يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبنكرياس والقولون والبروستاتا والكبد.

ويُنصح بتناول حوالي 2.5 غرام من الكاكاو على الأقل يومياً، أو حوالي 10 غرامات من الشوكولاتة الخام الداكنة، لضمان الحصول على كل الفوائد المذكورة أعلاه.

ويمكن تناول بودرة الكاكاو في عدة صور، منها تناول الشوكولاتة الداكنة التي تتكون من 70% على الأقل من الكاكاو، كما يمكن إضافة بودرة الكاكاو للعصائر المخفوقة، أو تناول شراب الكاكاو الساخن أو البارد، كما يمكن إضافتها إلى الحلويات المختلفة، أو رشها على الفواكه الطبيعية المقطعة مثل الفراولة أو الموز.