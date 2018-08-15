الباذنجان يقي من السرطان ويخفض الوزن

المصدر: البيان الالكتروني

يستخدم الباذنجان، بأنواعه، على نطاق واسع حول العالم، وذلك نظراً لفوائده الغذائية العديدة، حيث يحتوي على الزنك والفسفور والحديد والكالسيوم وفيتامينات "B1" و"B2" و"B3" و"B6".

وبحسب ما نقل موقع "العربية نت" عن "بولدسكاي"، فإن حوالي 100 غرام من الباذنجان المطهو يحتوي على 35 سعراً حرارياً فقط، و0.82 غرام من البروتين، و8.64 غرام من الكربوهيدرات، و0.23 غرام من الدهون، و2.5 غرام من الألياف، و6 ملغرام من الكالسيوم، و1 ملغرام من الصوديوم، و188 ملغرام من البوتاسيوم، و0.12 ملغرام من الزنك، و1.3 ملغرام من فيتامين "C"، و0.25 ملغرام من الحديد، و11 ملغرام من المغنيسيوم، و14 ميكرو غرام من الفولات، و15 ملغرام من الفوسفور، و85 ميكرو غرام من فيتامين "B6"، و2.9 ميكرو غرام من فيتامين "K".

كما أن قشر الباذنجان غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

أما عن الفوائد الطبيه للباذنجان، فهي تشمل:

1- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

فقد أثبتت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الباذنجان تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الباذنجان يخفض مستوى الكوليسترول الضار، لذا ينصح بتناول الباذنجان بصفة دورية من أجل حماية القلب.

2- يتحكم في مستوى السكر بالدم

الباذنجان غني بالألياف القادرة على خفض مستوى السكر في الدم، حيث أنها تبطىء عملية الهضم وبالتالي تقلل عملية امتصاص السكر، مما يجعل مستوى السكر في وضع مثالي ويقي من نوبات ارتفاع السكر المفاجئة.

3- يخلصك من الوزن الزائد

الباذنجان غني بالألياف، كما أسلفنا، كما أنه قليل السعرات الحرارية، مما يجعله غذاءً مثالياً لمن يريد التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في الجسم. فتناول الباذنجان يعطي احساساً بالشبع والامتلاء لمدة طويلة، مما يجعلك تقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها خلال اليوم.

4 - يساعد في محاربة السرطان

الباذنجان يحتوي على 13 نوعاً من المركبات (phenolic compounds) التي لديها القدرة على محاربة السرطان. كما أن الدراسات المجهرية أثبتت أن الباذنجان يحتوي على مادة تسمى solasodine rhamnosyl glycosides التي تساعد في معالجة الأورام السرطانية. هذا بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان.