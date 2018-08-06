بديل مذهل للقهوة والشاي

المصدر: البيان الإلكتروني

كٌشف الولايات المتحدة الأميركية عن مشروب مذهل يمكن أن يكون بديلا للقهوة والشاي .

ونقل موقع " العربية نت " عن موقع "Care2" أنه ينمو في جنوب شرقي الولايات المتحدة نبات محلي دائم الخضرة، يطلق عليه اسم yaupon الذي يعرف أيضاً باسم "كاسينا"، أو "توت عيد الميلاد".

حيث اعتاد سكان أميركا الأصليون على تحميص أوراق وبراعم شجيرات يوبون لتناوله كشاي شعبي محبب، بخاصة أن يوبون كان النبات الوحيد المعروف في أميركا الشمالية الذي يحتوي بشكل طبيعي على الكافيين.

وأكد موقع "Care2" أن شاي يوبون يعود حاليا إلى الظهور مجدداً، موضحا جملة من الأسباب الوجيهة لتجربة تناول مشروب يوبون بدلاً من الشاي أو القهوة المعتادة.

فمنذ قرون مضت، كان يوبون سلعة ثمينة قام التجار الأميركيون الأصليون بشحن أوراقها المجففة من الولايات الجنوبية الشرقية على طول الطريق إلى كاهوكيا، وهي مدينة قديمة كانت تقع بالقرب من سانت لويس العصر الحديث، بولاية ميسوري، في رحلة تمتد مئات الكيلومترات. كما أن السكان الأصليين كانوا يستهلكون شاي يوبون المعروف باسم "الشراب الأسود" كمشروب يومي ويقدم يوبون إلى الضيوف كبادرة صداقة وكرم ضيافة.

وذكر عالم الطبيعة ويليام بيرترام، في ملاحظات حول جولاته في ولاية نورث كارولينا في عام 775، أن قبائل شيروكي كانوا يطلقون على يوبون اسم "الشجرة المحبوبة". وقام المستوطنون الأوائل بتصدير اليوبون إلى أوروبا، لحين تفوق الشاي الآسيوي عليه وأصبح الأكثر شعبية.

وأثبتت الأبحاث، التي أجريت على اليوبون أنه يحتوي على الكافيين وكذلك الثيوبرومين، وهو مركب يعطي الشوكولاتة مذاقها المر المميز. ومن المعروف أيضاً أن الثيوبرومين يعزز الحالة المزاجية ويعطي شعوراً بالسعادة.

ويحتوي اليوبون على كمية كافيين أقل من تلك الموجودة بالشاي أو القهوة العادية، ولكنه يحتوي على المزيد من الثيوبرومين. ويقال إن هذه النسبة تعطيك "شراباً" مماثلاً للشاي والقهوة، دون الشعور بالتوتر الذي يمكن أن يسببه الشاي والقهوة.

كما يحتوي اليوبون أيضاً على التانينات، وهي المركبات التي تعطي الفم شعوراً بالجفاف بعد شرب الشاي أو القهوة. كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي تكافح الالتهاب وتساعد على منع الأمراض الانتكاسية.

وعلى الرغم من شعبية الشاي والقهوة الحديثة، يمكن لهذه المحاصيل أن يكون لها جانب مظلم.

ففي العديد من أنحاء العالم، ربما لا يحصل المزارعون على أجور كافية، ويتعين عليهم تحمل ظروف عمل سيئة، فضلاً عن أنه يتم تدمير الغابات لإفساح المجال أمام إقامة مزارع كبيرة للبن والشاي، بما يهدد النظم البيئية المحلية، فضلاً عن الإفراط في استخدام الأسمدة الكيمياوية الضارة والمبيدات الحشرية.

ومن ثم يمكن أن يكون استخدام اليوبون كبديل، اختيار مناسب من الناحية الصحية بالإضافة إلى كونها خطوة إيجابية لحماية البيئة.