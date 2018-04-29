الأطعمة المصنعة الواجب تجنبها

نشرت مجلة (60 مليون مستهلك) في الـ 12 من الشهر الجاري عدداً خاصاً عبارة عن بحث يتعلق بالأطعمة التي تسبب التسمم، باحتوائها على مواد مصنعة تتراوح بين السكريات والدهون والمواد المضافة.

ولخصت افتتاحية البحث الأطعمة "التي تسممنا" و"تزيد من خطر الإصابة بالسرطان في صمت"، في التالي:

- الكاتشب: يحتوي الكاتشب على أكثر من عشرين جراما من السكر لكل 100 جرام من الصلصة، أي ما يعادل ثلاث قطع من السكر!

- المعكرونة المحمصة: إن المعكرونة المجففة التي تعبأ في الأكياس تحتوي على إضافات، مثل النكهات والغلوتامات وغيرهما من محسنات النكهة، بحيث يحتوي هذا الخليط على 1٪ فقط من النباتات!

- الأطعمة المعلبة: لأنها تحتوي على نترات، غالباً ما تكون اصطناعية.

- الأطعمة الدهنية: التي تحتوي على أكثر من 45 غراماً من الدهون لكل 100 غرام في المجموع.

- الزبادي مع الفواكه: حيث يحتوي على العديد من الإضافات مثل التلوينات، والمكثفات، المصحح الحمضي..إلخ.

- مكعبات المرق: تتكون مكعبات المرق من مركزات الملح والمواد المضافة، بما في ذلك محسنات النكهة، مثل الغلوتامات أحادية الصوديوم أو جوانيليت الصوديوم، حيث يساوي نصف مكعب بالفعل 20٪ من الحد الأقصى لتناول الملح الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية.

- مسحوق الكاكاو: الذي يمثل السكر فيه بعض الأحيان 90% من تركيبته الكلية.

كما يجب تجنب الأطعمة النباتية المجهزة، التي تكون عادة محشوة بالإضافات والدهون والسكر وأشياء أخرى، كما ينصح بتجنب المشروبات الغازية والأطعمة الخالية من السكر (أو الخالية من الغلوتين) للأسباب نفسها، وحبوب الإفطار.