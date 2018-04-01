تمرين رياضي يحافظ على كوكب الأرض!

حقق تمرين رياضي جديد "صديق للبيئة" شهرة واسعة مع قدرته على الحفاظ على رشاقتك وكوكب الأرض أيضا.

ويجتاح التمرين الرياضي"Plogging"، الذي يجمع بين الركض والكلمة السويدية "plocka upp"، التي تعني التقاط الأشياء، العالم مع تنظيف الشوارع من القمامة.

ويعتبر المفهوم بسيطاً للغاية، فبدلاً من الركض حول القمامة المتناثرة في الشارع، يلتقط ممارسو هذا التمرين الأشياء من الأرض ويتخلصون منها بشكل صحيح. وأوضح الخبراء أن التمرين يؤتي ثماره بالفعل، وذلك بالنسبة للبيئة والجسم.

ووفقاً لتطبيق اللياقة البدنية"Lifesum"، الذي يسمح للمستخدمين بتتبع السعرات الحرارية المحروقة أثناء أداء التمرين، فإن التمارين الصديقة للبيئة هي أكثر فعالية بكثير من الركض.

يذكر أن ممارسة تمرين "Plogging" مدة نصف ساعة فقط، تؤدي إلى حرق 288 سعرة حرارية في المتوسط، مقارنة بـ 235 سعرة حرارية تُحرق نتيجة الركض المنتظم.

وشارك العديد من الأشخاص صور القيام بالتمرين مع جمع القمامة، على مواقع التواصل الاجتماعي.