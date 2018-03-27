تعرف على علامات الاحتراق النفسي لدى الأمهات

غالبا ما تقوم الأمهات بعدة أدوار؛ كراعية لأفراد الأسرة وشريكة رومانسية وموظفة مهنية. ويتطلب كل دور اهتماما كبيرا، ما يجعل من السهل أن تشعر النساء بأنها مكدودة أو محترقة نفسيا.

ويوضح الطبيب النفسي هانز هارتمان أن العلامات النفسية النموذجية للاحتراق النفسي تشمل فقدان عام للقوة، أو توتر العضلات، أوالصداع أو اضطرابات النوم.

ومن الناحية الذهنية قد تشعر الأم التي تعاني من الاحتراق النفسي بالعصبية والضجر والمرور بلحظات خوف واكتئاب شديدة.

وينبغي على الأم التي تمر بمثل هذه الأعراض التواصل مع الشريك أو الأصدقاء أو عائلتها بحثا عن مساعدتهم لها . وإذا كان طلب المساعدة من الأهل ليس كافيا، ينبغي عليها التواصل مع طبيب العائلة أو استشارة مختص.