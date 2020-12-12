رصد نمر بنغالي ملكي يتجول على ارتفاع شاهق في نيبال

المصدر: د ب أ

ذكرت سلطات الغابات أن نمرا بنغاليا ملكيا، تم رصده بالكاميرا وهو يتجول على ارتفاع 3165 مترا، وهو أعلى ارتفاع حتى الآن، يتم فيه العثور على تلك النمور في نيبال.

وقالت إدارة الغابات في نيبال في بيان مساء أمس الجمعة إنه تم التقاط صور النمر مرتين في نوفمبر الماضي، من خلال كاميرا، تم نصبها لمراقبة عشرة حيوانات باندا حمراء برية، مزودة بأطواق متصلة بالأقمار الاصطناعية وبنظام تحديد المواقع عن بعد "جي.بي.إس" في غابة شرق نيبال.

وقال سونام تاشي لاما، منسق البرامج بشبكة "الباندا الحمراء" وهي منظمة تعمل على الحفاظ على هذا النوع من الحيوانات إن الاكتشف مدهش، حيث لم يسبق العثور على هذا النوع من النمور من قبل في مثل هذا الارتفاع في نيبال.

وأضاف المنسق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "على الرغم من أن النمر تم رصده في ارتفاع عال في منطقة بوتان، إلا أن هذا أمر خاص، نظرا لأننا لم نكن نعتقد على الإطلاق وجود نمر في تلك المنطقة. وهذا يدعو إلى الحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الحفاظ على الحيوانات البرية".

ويعتقد خبراء أن تغير المناخ ربما يكون سببا في جعل النمور تتحرك إلى ارتفاعات عالية، بينما يشير البعض الآخر إلى إمكانية عدم توافر الظروف الطبيعية لهذه النمور فى مواطنها الأصلية.

ونيبال على وشك التوصل لهدفها لمضاعفة عدد النمور في أراضيها بحلول عام 2022 .

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