إطلاق اسم المهندسة السمراء ماري جاكسون على مقر ناسا في واشنطن

المصدر: د ب أ

أعلن جيم بريدينستين، مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أمس الأربعاء إن الوكالة ستطلق على مقرها الرئيسي في واشنطن اسم ماري جاكسون، أول مهندسة من أصول إفريقية تعمل في ناسا.

وبدأت جاكسون، التي توفيت في العام 2005، العمل في الوكالة في خمسينيات القرن الماضي.

وكانت جاكسون جزءا من مجموعة صغيرة من علماء الرياضيات السود من الإناث اللائي ساعدت حساباتهن في تشغيل أول بعثات فضائية ناجحة لناسا في وقت كانت فيه الوكالة منقسمة عنصريا.

ولم تكن اسهاماتهن معروفة إلى أن ألقى فيلم انتجته هوليوود بعنوان "شخصيات مخفية" في العام 2016 الضوء على قصتهن.

وقال بريدينستين في بيان صحفي: "كانت ماري جاكسون جزءًا من مجموعة من النساء ذات الأهمية البالغة اللاتي ساعدن وكالة ناسا على النجاح في نقل رواد فضاء أمريكيين إلى الفضاء".

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