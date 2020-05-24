شاحنة مخلفات حيوانية تغلق أحد الطرق السريعة في ألمانيا لساعات

المصدر: د ب أ

فقدت سيارة نقل محملة بمخلفات الحيوانات حمولتها فوق الطريق السريع رقم 7 داخل ولاية هيسن وسط ألمانيا عند اضطرار السائق لكبح السيارة فجأة.

وذكرت الشرطة أن الطريق أغلق بعد الحادث في الرابعة من صباح اليوم السبت لعدة ساعات بسبب الواقعة - واستمر إغلاقه إلى ما بعد الظهر.

وأضافت الشرطة أن الطريق لزم تنظيفه من المخلفات بطول 150 مترا، واستمر ذلك مدة اثنتي عشرة ساعة.

وأوضحت الشرطة أن سيارة نقل أخرى كانت متوقفة بين بلدة باد هيرسفيلد/غرب ومدينة هومبورج إفتسه فوق الحارتين اليمنى والوسطى من الطريق، مبينة أنه عندما فوجئ بها سائق الشاحنة التي تحمل مخلفات الحيوانات ضغط مكابح سيارته بشدة وحاول تفادي السيارة المتوقفة من خلال الانعطاف يسارا ما أدى إلى سقوط حمولته.

أدى سقوط الحمولة إلى تلوث الطريق ما أدى إلى فقدان السيارة توازنها واصطدامها بالحاجز الأوسط صباح اليوم السبت، وفقا لبيانات الشرطة.

أدى ذلك أيضا إلى توقف حركة المرور على امتداد يصل أحيانا إلى ستة كيلومترات.

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