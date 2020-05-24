عمره 84 عاماً.. نفوق تمساح هرب من حديقته خلال الحرب العالمية الثانية

المصدر: د ب أ

نفق تمساح كان قد هرب من حديقة حيوان برلين أثناء الحرب العالمية الثانية، وتم نقله إلى روسيا حينها، عن عمر 84 عاما، حسبما ذكرت حديقة حيوان موسكو اليوم السبت.

ونفق التمساح، المسمى ساتورن، بسبب تقدمه في العمر، حسبما ذكر حراسه.

وذكرت حديقة الحيوان في بيان إن "ساتورن تمتع بحياة طويلة ومتنوعة .. وهذا عمر رائع للغاية"، وأضافت أن متوسط عمر التماسيح في الحياة البرية يتراوح بين 30 و 50 عاما.

وولد ساتورن في الولايات المتحدة عام 1936 تقريبا ونُقل إلى حديقة حيوان برلين، ومنها هرب التمساح البالغ طوله 5ر3 متر في 23 تشرين ثان/نوفمبر 1943.

وبقي الحيوان على قيد الحياة بمفرده خلال السنتين المتبقيتين من الحرب. وعثر عليه جنود بريطانيون عام 1946، وفي تموز/يوليو من ذلك العام ، تم نقله إلى موسكو.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز