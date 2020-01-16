اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان

المصدر: د ب أ

أكدت وزارة الصحة اليابانية اليوم الخميس اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة أن الإصابة لرجل من الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضافت أن المريض يقيم في مقاطعة كاناغاوا وهو في الثلاثينيات من العمر، وتم إدخاله المستشفى في 10 يناير الجاري بأعراض التهاب رئوي.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).