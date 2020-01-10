هل عاد فيروس كورونا من بوابة الصين؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر نوع غامض من الالتهاب الرئوي بمدينة صينية ليعيد إلى الأذهان من جديد فيروس كورونا ويثير المخاوف من انتشاره، خاصة مع تخطيط الملايين من الصينيين السفر بمناسبة العام الصيني الجديد.. فما هي حقيقة هذا المرض الغامض؟

وأشارت وسائل إعلام صينية، أمس الخميس إلى أن نوعا جديدا من فيروس كورونا قد يكون هو السبب وراء نوع غامض من الالتهاب الرئوي، انتشر مؤخرا في مدينة ووهان بوسط الصين.

وذكرت السلطات الصحية أنه تم تشخيص 59 مريضا بنوع غامض من الالتهاب الرئوي، وبينما تم تصنيف سبعة أشخاص منهم كحالات حرجة، تم تعافي ثمانية أخرين وخروجهم من المستشفى، وفقاً لـ (DW).

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن المصابين بالمرض الغامض، إما أنهم كانو يعملون بنفس المكان، وهو سوق سمك واقع بالمدينة، أو قاموا بزيارته لدى إصابتهم في شهر ديسمبر.

وتوصل مجموعة من العلماء عقب تحليل تسلسل جينوم الفيروس إلى كونه نوعا جديدا من فيروس كورونا، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي، وتم التعرف إلى الفيروس في 15 مريضاً.

ويثير الحديث عن ظهور فيروس كورونا، والمعروف أيضا باسم الفيروس التاجي، المخاوف في ظل استعداد الملايين من الأشخاص للسفر خلال عطلة العام الصيني الجديد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأثار المرض قلقا في عدة دول أسيوية، مثل تايوان وهونج كونج وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين، ليقرر المسؤولون إقامة مناطق للحجر الصحي أو فحص المسافرين من الصين بحثا عن علامات المرض.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في الصين تحذيرا صحيا يدعو المسافرين لمدينة ووهان إلى تجنب الاختلاط بالحيوانات واللحوم غير المطهية، بالإضافة إلى تجنب الاتصال بأي مرضى.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بتمكن الصين من اكتشاف الفيروس مصرحة: "التحديد الأولي لفيروس جديد في فترة قصيرة من الوقت هو إنجاز ملحوظ، ويؤكد على قدرة الصين المتزايدة على إدارة موجات الفيروسات الجديدة"، إلا أن المنظمة لم توص بفرض حظر سفر إلى الصين.

ويمكن لفيروسات كورونا إصابة الحيوانات والبشر على حد سواء، وتتسبب في أعراض تتراوح ما بين نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الشديدة، مثل تلك الناتجة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).