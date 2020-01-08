الحصبة تفتك بـ 6 آلاف شخص في الكونغو الديمقراطية

المصدر: د ب أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن وباء الحصبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من ستة آلاف شخص، ودعت إلى توفير تمويل دولي لكبح أكبر عملية تفش للمرض شديد العدوى حاليا في العالم.

ومنذ مطلع العام الماضي، تم الإبلاغ عن حوالي 310 آلاف حالة إصابة مشتبه بها في البلاد، حيث أدى انخفاض معدلات التطعيم وضعف الرعاية الصحية وسوء التغذية إلى تفشي المرض.

وهناك عنصر آخر أشارت إليه منظمة الصحة العالمية هو الانفلات الأمني في بعض المناطق، مما أعاق أيضا الجهود المبذولة لمكافحة فيروس إيبولا.

وذكرت المنظمة أنه بينما تم تطعيم أكثر من 18 مليون طفل دون سن الخامسة ضد مرض الحصبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي، لا تزال معدلات التطعيم منخفضة للغاية في بعض المناطق.

وقالت ماتشديسو مويتي، مديرة شؤون أفريقيا في منظمة الصحة العالمية في بيان: "نحث شركاءنا المانحين على تكثيف مساعداتهم على وجه السرعة".

وتقول المنظمة إن ثمة حاجة إلى 40 مليون دولار لتطعيم الأطفال وتعزيز استجابة النظام الصحي في الكونغو الديمقراطية، إلى جانب 6ر27 مليون دولار تم جمعها بالفعل.