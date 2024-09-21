«بخاخ» مضاد للإنفلونزا لقاح جديد تجيزه الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: أ ف ب

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أجازت الولايات المتحدة، أمس، أول لقاح مضاد للإنفلونزا على شكل رذاذ للأنف يمكن للشخص أخذه بنفسه من دون الحاجة إلى مساعدة متخصص في المجال الصحي.

ولقاح «فلوميست» من إنتاج مجموعة «أسترازينيكا»، وكانت r] أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دي إيه) منذ سنوات عدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عاماً.

وبما أنّ الأطفال لا يستطيعون أخذ اللقاح بأنفسهم، يمكن لأحد أفراد عائلتهم أو أي متخصص في المجال الصحي أن يوفره لهم.

ورحّب المسؤول في «إف دي إيه» بيتر ماركس بهذا «الخيار الجديد لتلقي لقاح آمن وفعّال ضد الإنفلونزا الموسمية، ومن المحتمل أن يكون أكثر عملية ومرونة ومُتاحاً بصورة أكبر للأفراد والعائلات».

وستبقى هناك حاجة إلى وصفة طبية للحصول على اللقاح عبر الصيدليات الإلكترونية، وفق «اف دي إيه». وأوضحت «أسترازينيكا» أنّ هذا الخيار سيكون متاحاً اعتباراً من الخريف المقبل.

وسيتضمّن اللقاح تعليمات لاستخدامه سبق أن خضعت لتقييم في دراسة للتأكد من أنها سهلة الفهم.

وقالت إيسكرا رايك من شركة «أسترازينيكا»، إن هذا الترخيص يُعدّ «خطوة مهمة نحو جعل اللقاحات مُتاحة بشكل أكبر».

ومن المحتمل أن يُسجَّل تأثير جانبي رئيسي للقاح الذي يحتوي على فيروس حي موهن، هو الحمى عند الأطفال من عمر 2 إلى 6 سنوات.

وسبق أن وُزّعت نحو 200 مليون جرعة في مختلف أنحاء العالم، بحسب للشركة.

ويمكن أن تكون الإنفلونزا خطرة على المجتمعات غير المستقرة، خصوصاً على المسنّين أو الأطفال الصغار. ويختلف كل موسم من حيث التبعات الصحية.

وتسببت الإنفلونزا في وفاة ما بين 4900 إلى 51 ألف شخص سنوياً بين عامَي 2010 و2023 في الولايات المتحدة، بحسب السلطات الصحية الأمريكية.

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