تشخيص التوحد عبر الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

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طور فريق من الباحثين الأمريكيين طريقة لتشخيص مرض التوحد قد تحفز العلاجات المبكرة الحاسمة، وفق «ساينس أدفانس». وقال الفريق: إن تحليل الذكاء الاصطناعي الجديد يمكنه تحديد العلامات الجينية للتوحد من خلال النشاط البيولوجي في الدماغ، بدقة تتراوح بين 89 و95 %.

وتتضمن الطريقة المطورة رسم خرائط الدماغ القياسية، عبر التصوير بالرنين المغناطيسي، قبل إعادة تحليل تلك المسوحات عبر الذكاء الاصطناعي.

وطورت الدكتورة شينجيني كوندو، الأستاذة بجامعة واشنطن في سانت لويس، تقنية النمذجة الرياضية الجديدة للدماغ أثناء دراستها. وتركز الطريقة، التي أطلق عليها اسم «قياس الشكل القائم على النقل»، على تحديد الأنماط المرتبطة بأجزاء من الشفرة الجينية.

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