لا تتناول القهوة بعد هذه الساعة من اليوم

المصدر: إعداد- وائل زكير

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يروق لكثير من الناس شرب القهوة في الصباح بداية يومهم، ولكن تناولها في الوقت الخطأ قد يقوض خصائصها الإيجابية ويؤثر على الصحة العامة وجودة النوم .

ماذا يحدث عندما نشرب القهوة؟

كشف خبراء التغذية أن المادة الفعالة الرئيسية في القهوة هي الكافيين، وهو منبه طبيعي يعزز اليقظة والتركيز من خلال منع الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يعزز النوم.، مما يجعل الشخص يشعر بمزيد من اليقظة ويكون أكثر قدرة على التركيز، وتزيد لديه القدرة على التحمل ، والتغلب على الخمول وبدء يومه بمزيد من الطاقة.

وتبدأ هذه التأثيرات عادة في الظهور خلال نصف ساعة وتستمر لمدة تصل إلى ساعتين. ربما يكون هذا هو السبب الذي يجعل الناس يميلون إلى الاستمرار في شرب القهوة طوال اليوم، فهي لا تدوم لفترة طويلة وفقاً لصحيفة " الغارديان" ".

ومع ذلك، فإن عمر النصف للكافيين يبلغ حوالي 3 إلى 5 ساعات، مما يعني أنه يبقى في نظامك لعدة ساعات بعد الاستهلاك.

أي انه عندما تستهلك القهوة في وقت لاحق من اليوم، يمكن أن تستمر تأثيراتها المنشطة حتى المساء. ويمكن أن يتداخل هذا مع دورة نومك الطبيعية، مما يجعل من الصعب عليك النوم ويقلل من جودة راحتك.



متى يجب أن تشرب فنجان القهوة الأخير؟

وللحصول على فوائد القهوة دون تعريض نومك أو صحتك للخطر، يوصى بتجنب شرب القهوة في غضون ست ساعات من وقت نومك المخطط له.

على سبيل المثال، إذا كنت تهدف إلى الذهاب إلى الفراش في الساعة 10 مساءً، فيجب أن يكون آخر كوب من القهوة لديك حوالي الساعة 4 مساءً.

يساعد هذا في ضمان تقليل التأثيرات المنشطة للكافيين بحلول الوقت الذي تكون فيه مستعدًا للنوم، مما يسمح لجسمك بالنوم بشكل صحيح.

ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى حلقة مفرغة من التعب، مما يدفعك إلى استهلاك المزيد من الكافيين في اليوم التالي، مما يؤدي بدوره إلى استمرار المشكلة، وفقا لصحيفة " تايمز اوف انديا".

وقد يجد بعض الأشخاص أنهم أقل تأثرًا بالكافيين ويمكنهم استهلاكه في وقت لاحق من اليوم دون حدوث اضطراب كبير في نومهم. ومع ذلك، قد يعاني آخرون من حساسية عالية، مما يجعل من الضروري الالتزام بإرشادات توقيت أكثر صرامة.

إذا كنت غير متأكد من كيفية تأثير الكافيين عليك شخصيًا، ففكر في تتبع استهلاكك للقهوة وأنماط نومك. يمكن أن تساعدك هذه المراقبة الذاتية في تحديد أي ارتباطات بين تناول الكافيين وجودة النوم، مما يسمح لك بتعديل عاداتك وفقًا لذلك.

كيفية الحد من استهلاك القهوة في وقت لاحق من اليوم؟

إذا وجدت صعوبة في التوقف عن تناول القهوة في وقت متأخر من بعد الظهر، ففكر في التحول إلى بدائل خالية من الكافيين في وقت لاحق من اليوم. يمكن أن توفر شاي الأعشاب مثل شاي الزنجبيل طقوسًا مهدئة دون التأثيرات المنشطة للكافيين.

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