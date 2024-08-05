روسيا: لقاح سرطان القولون جاهز للاستخدام السريري هذا العام

المصدر: نوفوستي

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أعلنت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، أن فريق الوكالة يعمل على تطوير لقاحات جديدة لعلاج الأورام العدوانية.

وكشفت في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء أن اللقاح المضاد لسرطان القولون والمستقيم قد اجتاز جميع الاختبارات ما قبل السريرية وأصبح جاهزاً للاستخدام في الممارسة السريرية.

وأوضحت سكفورتسوفا أن الفرق العلمية المتخصصة في الوكالة تركز على تطوير لقاحات لعلاج عدة أنواع من السرطان، منها سرطان القولون والمستقيم، الورم الميلانيني، والورم الأرومي الدبقي، الذي يُعد من أكثر الأورام الخبيثة عدوانية وسرعة في النمو.

وأكدت أن اللقاح الخاص بسرطان القولون والمستقيم قد أكمل جميع الدراسات الأولية والاختبارات وهو الآن في مرحلة الجاهزية للاستخدام السريري.

وأضافت أن هذه اللقاحات تُعتبر منتجات طبية تكنولوجية حيوية، يتم تحضيرها خصيصاً لكل مريض بناءً على وصفة طبية فردية.

ومن المتوقع أن تكون هذه اللقاحات متاحة للمرضى بعد إقرار التعديلات اللازمة هذا العام.

من جانبه، أشار فاسيلي لازاريف، نائب المدير العام لمركز لوبوخين العلمي للطب الفيزيائي والكيميائي، إلى أن اللقاح مصمم لتحفيز الاستجابة المناعية الخلوية المحددة للمريض، وليس للوقاية من السرطان.

وتبرز ميزة هذه اللقاحات في قدرتها على تحديد مستضدات فردية جديدة وتخصيص طريقة توصيلها لكل مريض، باستخدام تقنيات مثل الببتيدات المساعدة، البروتينات النانوية، mRNA، الجسيمات الشحمية، والنواقل الفيروسية، وكذلك خلايا جذعية.

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