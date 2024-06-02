بديل واعد لجراحة استبدال الركبة بالكامل

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يطور فريق بحثي من جامعة «تكساس إيه آند إم» سدادات عظمية غضروفية اصطناعية، بديلة لجراحة استبدال الركبة بالكامل.

وتقدم السدادات العظمية بديلاً واعداً، مصمماً ليتناسب مع شكل الطعوم الذاتية ويتناسب مع العمليات الجراحية الحالية، فلا تتطلب تحميلاً سابقاً بالخلايا أو عوامل النمو، فبزرعها، تدعم السدادات وظيفة المفصل على الفور وتسهل الشفاء.

وتتكون السدادات من غطاء غضروفي مصنوع من هيدروجيل قوي يحاكي الغضروف الطبيعي وقاعدة عظمية مصنوعة من بوليمر مسامي قابل للامتصاص الحيوي.

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