هل تصبح الكوابيس وسيلة للتشخيص الطبي؟

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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دعا باحثون في المجال الطبي إلى الاهتمام بالسؤال عن الكوابيس التي قد يراها المرضى خلال نومهم، مشيرين إلى أنها من الممكن أن تكون علامة إنذار مبكر لمرض خطير.

وأعرب الباحثون، خلال دراسة حديثة نشر تفاصيلها موقع صحيفة «إندبندنت»‏ البريطانية، عن أملهم أن يساعد ذلك في اكتشاف الوقت المحتمل فيه أن تظهر الأعراض لدى المرضى في وقت مبكر.

وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعتا كامبريدج وكينجز كوليدج لندن، 676 شخصاً مصابين بمرض الذئبة، وهو مرض يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة والأعضاء، و400 طبيب.

وتضمنت مقابلات تفصيلية مع 69 شخصاً يعانون اضطرابات المناعة الذاتية الالتهابية المزمنة المختلفة، بما في ذلك مرض الذئبة، و50 طبيباً.

وسأل الباحثون المرضى عن توقيت ظهور 29 عرضاً من أعراض الصحة العصبية والعقلية، بما في ذلك الاكتئاب والهلوسة وفقدان التوازن. وفي المقابلات، طُلب من المرضى إدراج الترتيب الذي تظهر به الأعراض عادةً.

وأبلغ أقل بقليل من واحد من كل أربعة أشخاص عن الهلوسة، على الرغم من أن الأغلبية قالوا إن هذا لم يحدث إلا في بداية المرض أو بعد ذلك.

ومع ذلك، أظهرت المقابلات أن ثلاثة من كل خمسة مرضى مصابين بمرض الذئبة وواحد من كل ثلاثة مصابين بحالات أخرى مرتبطة بالروماتيزم شهدوا ارتفاعاً كبيراً في الكوابيس المزعجة والحيوية قبل الإصابة بالهلوسة.

ووصف أحد المرضى الكوابيس التي تراوده بأنها «مروّعة، مثل جرائم القتل»، مضيفاً أنه كلما زاد الضغط الذي يتعرض له جسده أصبح الكابوس أكثر وضوحاً وسوءاً.

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة ميلاني سلون، من قسم الصحة العامة والرعاية الأولية بجامعة كامبريدج: «من المهم أن يتحدث الأطباء مع مرضاهم عن هذه الأنواع من الأعراض، وأن يقضوا وقتاً في تدوين تطور الأعراض الفردية لكل مريض».

وأضافت: «غالباً ما يعرف المرضى الأعراض التي تعتبر علامة سيئة على أن مرضهم على وشك أن يتفاقم، ولكن يمكن أن يتردد كل من المرضى والأطباء في مناقشة الأعراض المتعلقة بالصحة العقلية والعصبية، خاصة إذا لم يدركوا أنها يمكن أن تكون جزءاً من أمراض المناعة الذاتية».

وقال البروفيسور ديفيد ديكروز، من جامعة كينجز كوليدج في لندن: «لقد ناقشت لسنوات عديدة الكوابيس مع مرضى الذئبة، ووجدت أن هناك صلة بنشاط المرض لديهم».

وأضاف: «يقدم هذا البحث دليلاً على ذلك، ونحن نشجع بقوة المزيد من الأطباء على السؤال عن الكوابيس والأعراض النفسية العصبية الأخرى - التي يُعتقد أنها غير عادية، ولكنها في الواقع شائعة جداً في المناعة الذاتية الجهازية - لمساعدتنا في اكتشاف نوبات المرض في وقت مبكر».

وقالت أنجي ديفيدسون، من مؤسسة Lupus Trust: «لقد سررنا للغاية بتمويل هذا البحث المهم، لسنوات كنا نشك في أن الكوابيس والهلوسة مرتبطة بمرض الذئبة، وقد تحدث العديد من المرضى عن وجود هذا النوع من الأعراض دون أن يعرفوا ذلك»، مؤكدةً أنه «إنجاز رائع في التعرف إلى منطقة أخرى من مرض الذئبة لم يتم التعرف إليها حتى الآن».

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