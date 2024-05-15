6 ملايين مريض استفادوا من خدمات «برجيل» الطبية العام الماضي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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كشف البروفيسور عبد الرحمن أحمد عمر، المدير الطبي لمجموعة برجيل الطبية، أن المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة على مستوى دولة الإمارات وخلال الفترة من أبريل 2023 حتى أبريل 2024 قدمت الرعاية الصحية لأكثر من 6 ملايين مريض عبر 15 وحدة صحية منتشرة على أرض الإمارات، لافتاً إلى إنشاء المزيد من المنشآت الصحية في منطقة الظفرة في غياثي والرويس.

وقال، في تصريحات إعلامية، إن المجموعة بدأت قبل عقد من الزمن بعدة وحدات لتقّديم الرعاية الصحية للمرضى داخل الدولة، وخلال 10 سنوات تحولت إلى مجموعة قابضة بمجموعة من المستشفيات في مختلف التخصصات الطبية، وتقديم خدمات مجتمعية طبية عالية المستوى، وأصبحت مجموعة برجيل خلال هذه الفترة الوجيزة نسبيا، الوحيدة التي تتواجد مؤسساتها الصحية لتغطي جميع إمارات ومدن الدولة، بل أصبحت المجموعة ممثلة لدولة الإمارات في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والعالم حيث أصبحنا نتواجد أيضا في السعودية والبحرين وعمان والهند والصومال وليبيا والسودان ومصر وتونس وبريطانيا ونيويورك.

وأشار إلى أن «برجيل» ركّزت منذ البداية وبصورة أساسية على تقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع فئات المجتمع بمختلف مستوياتهم الاقتصادية، فلدينا وجود في المناطق الصناعية بين العمال وغيرهم، وكذلك في المناطق السكنية القريبة والنائية، وكذلك إنشاء الوحدات التخصصية لعلاج الحالات المعقدة حتى وصلنا إلى علاج الأمراض النادرة على مستوى العالم، وحاليا لدينا مرضى يأتون إلينا من مختلف دول العالم طلبا للعلاج قادمين من الدول العربية وأفريقيا وآسيا وبعض الدول الأوربية والأمريكية، لافتا على أن «برجيل» كانت من أوائل المؤسسات الصحية التي دعمت السياحة العلاجية في الدولة عبر إنشاء البنية التحتية القوية وإنشاء مكاتب ترويجية للسياحة العلاجية في الخارج.

وقال إن مجموعة برجيل ما هي إلا جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية لدول الإمارات وتعمل دائما على تحقيق الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات منارة صحية عالمية المستوى تقدم أرقى الخدمات الصحية وفق أحدث التقنيات الطبية الحديثة، لافتا إلى أن مجموعة «برجيل» أدركت منذ البداية مشكلة العلاج في الخارج وغياب المرضى المواطنين عن أسرهم لفترات طويلة، لذلك عمدت إلى استقطاب أفضل الكوادر الطبية من مختلف دول العالم وفي كافة التخصصات النادرة في مساهمة منها لخفض وتقليل السفر للخارج من أجل العلاج، مشيراً إلى أن مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد أصبحت الوحدة الأساسية لتقديم الرعاية الصحية للأمراض المعقدة والنادرة وأمراض السرطان، إلى جانب ما تقدمه المستشفى في أبوظبي من جراحات معقدة في القلب والعظام، لافتا إلى تأسيس وحدات جديدة قيد الإنشاء في تخصصات جديدة مثل وحدة النساء والتوليد.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن أن برجيل القابضة ركزت على تطوير الأبحاث الطبية إذ لا يمكن إيجاد منظومة طبية حديثة ومستقبلية بدون الأبحاث الطبية، فقمنا بإنشاء وحدة كاملة للبحوث والتطوير وأصبحنا من المراكز العالمية في البحوث المتعلقة بالتجارب السريرية وقمنا بعقد اتفاقيات وشراكات عالمية لدعم وتعزيز هذا الجانب.

وأشار إلى أنه من نتاج وحدة الأبحاث، تم مؤخراً افتتاح مختبر التشخيص الجزيئي والمناعي في مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي بالتعاون مع «إنكوهيلكس كولاب» الكندية، حيث يقدم المختبر مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة بما في ذلك التنميط الجيني للسرطان، والتشخيص الجزيئي، والتشخيص الخلوي، وتشخيص زرع الأعضاء، واختبارات المناعة المتخصصة، وتعمل هذه الخدمات على تحسين رعاية المرضى والمساهمة في تطوير حلول رعاية صحية مخصصة لسكان المنطقة، ومن ثم يلغي الحاجة إلى نهج التعبئة والشحن التقليدي ويمنع إرسال العينات خارج الدولة، وكذلك تفصيل العلاج المناسب لكل مريض على حده وهذا هو التوجه الحديث في الدول المتقدمة.

وأوضح البروفيسور عبد الرحمن عمر إلى أن برجيل تشارك في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية لعرض أحدث برامجها وانجازاتها مثل برنامج زراعة نخاع العظم وحققنا من خلاله نتائج غير مسبوقة في المنطقة بشكل عام، وكذلك برنامج زراعة الأعضاء، وبرنامج علاج أمراض العظام للأطفال بالتعاون مع مجموعة بيري الأمريكية، ولدينا برنامج علاج الأجنة داخل الرحم وأجرينا مجموعة من العمليات الجراحية الناجحة لمرضى من جنوب أمريكا وكوبا والدول الأوربية قدموا من الخارج للعلاج، كما لدينا برنامج متميز في جراحات القلق والأعصاب وتغيير المفاصل باستخدام الروبوت الجراحي.

وأفاد بالقول «إننا كمؤسسة طبية وعلاجية لا تغفل الجانب الإنساني فهي على استعداد دائم لعلاج المرضى أيا كانت مستوياتهم، ولذلك لدينا برامج مجانية مثل مبادرة "القلب الذهبي" التي أطلقها الدكتور شمشير فياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة لإجراء عمليات جراحية قلبية مجانية وبصورة سنوية لـ50 طفلا من مختلف دول العالم، كما نقوم حالياً بدعم جهود الدولة في علاج المرضى من الأخوة الفلسطينيين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتقوم فرقنا الطبية بمرافقة المرضى بالتنسيق مع دائرة الصحة وحكومة الإمارات من مكان قدومهم من مصر إلى دولة الإمارات، مشيرا إلى أن برجيل قدمت الرعاية الصحية لعدد كبير من المرضى الفلسطينيين حتى اللحظة، ولديها استعداد كامل لاستقبال والعلاج المزيد وفي أي وقت.

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