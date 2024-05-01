جوائز الصحة السنوية 2024-الاعتراف بالتميز في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، المقرر عقده في 20 نوفمبر 2024

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يستعد حفل توزيع جوائز الصحة السنوي الخامس ، الذي تنظمه مجلة الصحة ، لتكريم التميز في الرعاية الصحية مرة أخرى هذا العام في 20 نوفمبر 2024 في دبي. يعد هذا الحدث المتميز بمثابة منصة للاعتراف بالمساهمات الرائعة والتألق المبتكر في قطاع الرعاية الصحية. الترشيحات من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مفتوحة الآن ، وإضافة فئات عالمية تضيف بريقا إلى الحفل هذه المرة ، حيث من المقرر الكشف عن الفائزين خلال حفل سيُقام في دبي في 20 نوفمبر 2024.

تم إضافة قطاعات جديدة بما في ذلك الاعتراف العالمي ، والتعليم الطبي ، والأدوية ، والطب البيطري ، واختراقات الذكاء الاصطناعي إلى الفئات. من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث أكثر من ألف مشارك ، بما في ذلك قادة الرعاية الصحية والمهنيين والمشاهير العرب وبوليوود البارزين ، ويعرض التزام قطاع الرعاية الصحية بالتميز والتقدم والاحتفال بالنجاح.

بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي ، حيث تم تقديم 63 جائزة مرموقة ، كانت جوائز الصحة السنوية منصة للإعلان عن الإنجازات المهمة في قطاع الرعاية الصحية والترويج لها منذ نسختها الافتتاحية. تهدف جوائز الصحة السنوية 2024 إلى إلهام المتخصصين في الرعاية الصحية والمؤسسات للحلم الكبير والشروع في مساعي كبيرة.

ويأتي توقع وزارة الاقتصاد الإماراتية أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2028 تماشيا مع استثمارات الدولة الكبيرة في البنية التحتية والخدمات الصحية. ويشير التقرير أيضا إلى أن هذا الالتزام يتجلى في التطوير المستمر لـ 700 مشروع رعاية صحية ، بإجمالي 60.9 مليار دولار ، مدفوعا بشكل أساسي بمساعي القطاع الخاص.

وفي معرض تعليقه على أهداف جوائز الصحة ، قال الدكتور ثومبي محي الدين: "تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التميز وتعزيز الجودة والبنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة. ونتيجة لذلك ، فإن مثل هذه التحسينات لا تلبي احتياجات السكان المحليين فحسب ، بل تضع دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للسياحة العلاجية ، وبالتالي تعزيز قطاع الرعاية الصحية في البلاد."

يتم تشغيل جوائز مجلة الصحة بخبرة لضمان الشفافية والإنصاف في تقييم المرشحين من قبل مجموعة من أعضاء لجنة التحكيم البارزين.

تعرض جوائز الصحة لعام 2024 مجموعة موسعة من الفئات التي تهدف إلى الاعتراف بالتميز في قطاع الرعاية الصحية. هذا العام ، تم تقديم قطاعات جديدة ، بما في ذلك الاعتراف العالمي ، والتعليم الطبي ، والأدوية ، والطب البيطري ، والذكاء الاصطناعي. تحت فئات الشركات ، سيتم منح الجوائز للكيانات المتميزة في مختلف المجالات ، بما في ذلك عيادة العام ، ومستشفى العام ، والمستشفى الأكاديمي للعام ، ومركز التشخيص للعام ، وشركة التأمين الصحي للعام ، والمعهد الأكاديمي الطبي للعام ، والابتكار الصيدلاني للعام ، والابتكار في مجال الرعاية الصحية القائم على الذكاء الاصطناعي للعام ، والمستشفى البيطري للعام ، والعيادة البيطرية للعام. تعكس هذه الفئات المتنوعة الطبيعة المتعددة الأوجه لصناعة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على التميز والابتكار في مختلف القطاعات.

في الفئات الفردية ، ستحترم مجلة الصحة المساهمات في الرعاية الصحية من منظور شخصي. وتشمل هذه الفئات قادة في مجال الرعاية الصحية, تضم المؤسسين, أصحاب, ورجال الأعمال في هذا المجال; المديرين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية, تشمل أدوار مثل الرئيس التنفيذي, مدير العمليات, مدير التسويق, والمدير المالي; الأطباء, الجراحين, والأخصائيين الطبيين الذين يظهرون خبرة استثنائية; النساء في مجال الرعاية الصحية الذين قطعوا خطوات ملحوظة في الصناعة; باحثون مبتكرون في مجال الرعاية الصحية يتجاوزون الحدود; ممرضات متفانيات يقدمن الرعاية الحرجة; والصيادلة ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية. وتحتفي هذه الفئات مجتمعة بالتفاني والابتكار داخل مجتمع الرعاية الصحية ، معترفة بدورها المحوري في تعزيز الصحة والرفاهية.

يمكن تقديم الترشيحات لجوائز الصحة 2024 لما مجموعه أكثر من 60 فئة تنظيمية وفردية. لمزيد من التفاصيل حول الجائزة والفئات ، ولتقديم ترشيحاتك ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.healthmagazine.ae/awards

حول مجلة الصحة

مجلة الصحة هي مجلة رائدة في مجال الصحة ونمط الحياة في المنطقة ، تم إطلاقها في عام 1999. يحظى بتقدير كبير وقراءته من قبل شريحة كبيرة من المتخصصين في الرعاية الصحية وعامة الناس في المنطقة والعالم. وهي مجلة نصف شهرية ، ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) مع توزيع 12 ، 000 نسخة وقراء حوالي 80 ، 000. وهي مرخصة من قبل المجلس الوطني للإعلام ، الإمارات العربية المتحدة. ويغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل الصحة ونمط الحياة والعافية واللياقة البدنية والجمال والأسرة والأبوة والأمومة والنظام الغذائي والتغذية والرفاهية والأزياء.

تتمتع مجلة الصحة بحضور كبير على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. يجذب موقع الويب الديناميكي والمدونة وصفحات الوسائط الاجتماعية أعدادا كبيرة من الزوار من جميع أنحاء العالم. المجلة تلهم الصحة ونمط الحياة وتنظم أيضا أحداثا منتظمة.

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