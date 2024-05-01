منظمة الصحة العالمية تكشف حجم مخاطر أنفلونزا الطيور

المصدر: وام

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كشفت منظمة الصحة العالمية حجم المخاطر التي تهدد الصحة العامة بسبب انتشار فيروس أنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 1»، موضحةً تقييمها لخطر الإصابة بالعدوى.

وأكد الدكتور وين تشينغ تشانغ، رئيس برنامج الأنفلونزا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، انخفاض المخاطر الشاملة الحالية التي يشكلها الفيروس على الصحة العامة، عقب اكتشاف وجوده في ألبان أبقار بالولايات المتحدة وإصابة شخص به.

وقال تشانغ، في مؤتمر صحفي أمس في جنيف، إن تقييم المنظمة لخطر الإصابة بالعدوى بين أولئك الذين يتعاملون مع طيور أو حيوانات مصابة أو يكونون في بيئات ملوثة يعتبر منخفضاً إلى متوسط.

لكنَّ المسؤول الصحي العالمي حذر من أن فيروس أنفلونزا الطيور يتطور وكذلك المخاطر المرتبطة به بما يستدعي المراقبة عن كثب، لذا توصي منظمة الصحة العالمية الدول بتعزيز مراقبة الأمراض في كل من الحيوانات والبشر، وتنفيذ تدابير صارمة للأمن الحيوي في المزارع، وضمان حماية عمال المزارع بمعدات الحماية الشخصية التي يحتاجون إليها، إضافة إلى تعزيز المراقبة لدى الأشخاص المعرضين للفيروس بسبب طبيعة عملهم، من خلال الاكتشاف النشط للحالات والدراسات الخاصة بالأمصال وأيضاً تبادل المعلومات وبيانات التسلسل الجيني بسرعة.

وقال مسؤول منظمة الصحة إن الدراسة التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أخيراً حول تأثير «البسترة» على بقاء فيروس أنفلونزا الطيور في الحليب واعدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون الحليب المبستر آمناً للاستهلاك كما قالت منظمة الصحة من قبل.

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