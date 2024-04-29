يمكنه تغيير جينات البشر.. نظام ذكي يعالج الأمراض النادرة

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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نجحت شركة أمريكية في تطوير نظام من شأنه أن يعالج الأمراض النادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، معتمداً على تغيير الجينات الطبيعية للبشر.

وكشفت شركة Profluent Bio، ومقرها كاليفورنيا، أن النظام المبتكر قادر على إنشاء مجموعة من العلاجات المخصصة لأندر الأمراض من خلال تطوير جزيئات لم تكن موجودة من قبل في الطبيعة، وذلك حسبما أفاد موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وأوضح علي مدني، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه جرى اختبار النظام الجديد في الخلايا البشرية، مؤكداً أن النتائج أسفرت عن تحقيق مستويات عالية من النجاح.

وقال إنه تم تدريب الذكاء الاصطناعي على قاعدة بيانات تضم 5.1 ملايين بروتين مرتبط بـ CRISPR (Cas)، مشيراً إلى أن ذلك يسمح بإنشاء جزيئات يمكن استخدامها في تحرير الجينات.

وأكد أن محاولة تعديل الحمض النووي البشري باستخدام نظام بيولوجي مصمم بواسطة الذكاء الاصطناعي يُعَدُّ إنجازاً علمياً كبيراً، مضيفاً: «الجزيئات غير موجودة في الطبيعة مثل التقنيات السابقة في تحرير الجينات مثل كريسبر».

و«كريسبر» تقنية حازت جائزة نوبل يمكن استخدامها لتحرير جينومات الكائنات الحية، أو قطع جينات الخلية، أو إضافة جينات جديدة، وتعتمد على محررات الجينات الموجودة في البكتيريا، وقد أثبتت نجاحها في تغيير الجينات التي تسبب حالات وراثية مثل فقر الدم المنجلي والعمى.

وقالت هيلاري إيتون، الرئيسة التنفيذية للأعمال في الشركة: «إنه لأمر استثنائي أن العلاجات الأولى القائمة على كريسبر للأمراض الوراثية مثل مرض فقر الدم المنجلي تغير بالفعل حياة المرضى»، لافتةً إلى أنه لا تزال هناك حاجة ملحَّة لتسريع تطوير هذه التكنولوجيا لآلاف من الأمراض الأخرى غير القابلة للشفاء حالياً.

ولتحقيق هذا الإنجاز، درَّب فريق مدني نماذج كبيرة على كميات هائلة من البيانات الجينية بالطريقة نفسها التي يتم بها تدريب «شات جي بي تي» على النصوص والصور من الإنترنت.

وذكر علي مدني أنه الفريق البحثي درَّب نماذج لغوية كبيرة (LLMs) على تسلسلات تطورية واسعة النطاق وسياق بيولوجي، مؤكداً أن «رؤيتنا تتمثل في نقل علم الأحياء من كونه مقيداً بما يمكن تحقيقه في الطبيعة إلى القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم أدوية جديدة وفقاً لاحتياجاتنا بدقة».

ويأمل مدني أن تعمل الجزيئات الجديدة المصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي على تعزيز قدرة تكنولوجيا تحرير الجينات بشكل أكبر، متابعاً: «من خلال القيام بذلك بنجاح، نعتقد أننا ساعدنا على اتخاذ خطوة مهمة للأمام نحو مستقبل يمكن فيه استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم علاجات مخصصة للمرضى المحتاجين».

وأردف: «ينصب تركيزنا على الشراكة مع أحدث المؤسسات البحثية ومطوري الأدوية في جميع أنحاء العالم؛ لاستخدام محرر الجينات OpenCRISPR الخاص بنا أداةً لتطوير الأدوية الجديدة والواعدة».

وتعتقد الشركة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل كمترجم لفك شفرة لغة الحياة، كما تهدف إلى نشر نظامها العلاجي المبتكر للاستخدام التجاري.

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