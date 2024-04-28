جراحة لإنقاص الوزن تنتهي بمأساة شاب

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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لقي شاب يبلغ من العمر 26 عاماً مصرعه، إثر خضوعه لعملية جراحية بهدف إنقاص وزنه الذي يصل إلى 150 كغم، انتهت بمضاعفات خطرة.

وأمرت السلطات الهندية، الخميس، بالتحقيق في الواقعة المؤلمة التي شهدها مستشفى خاص في تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو، بتوجيهات من وزير الصحة ما سوبرامانيان الذي تلقَّى شكوى من والدي الشاب المتوفى، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري.

ونُقل الشاب هيماتشاندران، الذي ينتمي إلى مدينة بودوتشيري، إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة التمثيل الغذائي والسمنة، حيث لوحظ بطء في معدل ضربات قلبه أثناء العملية.

وكشف أحد الأطباء أنه تم نقله بعد ذلك إلى العناية المركَّزة، حيث توفي ليلة الثلاثاء، مضيفاً: «نحن في انتظار المزيد من التقارير ونتائج الاختبارات من المستشفى».

واتصل وزير الصحة الهندي هاتفياً بوالدي الشاب المكلومين، معرباً عن تعازيه لهم، ومؤكداً إجراء تحقيق شامل في وفاة ابنهم، لكن مديرية الخدمات الطبية بالولاية قالت إن التحقيقات الأولية لم تشر إلى وجود إهمال من جانب الفريق الطبي.

وذكرت مصادر لـ«ذا تايم أوف إنديا» أن أسرة المريض المتوفى لم توافق على تشريح جثته، وشُكّلت لجنة خبراء للتحقيق في سبب وفاة الشاب، إذ سيتم إلغاء ترخيص المستشفى إذا ثبتت إدانته بالإهمال.

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