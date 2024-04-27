الصحة العالمية: خطر إنفلونزا الطيور منخفض حاليا لكن نحث الدول على الحذر

المصدر: وكالات

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قالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر الإجمالي الماثل في الوقت الحالي أمام الصحة العامة بسبب فيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1) منخفض، لكنها حثت الدول على البقاء حذرة ومتأهبة لظهور حالات منقولة من الحيوانات إلى البشر.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الدول يجب أن تنفذ تدابير لمكافحة العدوى وإجراءات لتقليل تعامل البشر مع الطيور والثدييات التي يُحتمل أنها مصابة بإنفلونزا الطيور أو فيروسات إنفلونزا حيوانية أخرى.

وأضافت المنظمة أنها توصي الأشخاص بشدة باستهلاك الحليب المبستر إذ أن البكتيريا والفيروسات الموجودة فيه تكون قد قُتلت، وتفادي استهلاك الحليب غير المعقم.

وتابعت المنظمة "رُصد الفيروس في الحليب ويجري التحقيق في دوره المحتمل لنقل المرض".

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