حيلة عبقرية لجعل الخبز الأبيض صحياً

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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كشف طبيب عن حيلة عبقرية من شأنها أن تجعل الخبز الأبيض صحياً.

ونصح الدكتور كاران راجان، وهو جراح يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، متابعيه عبر «تيك توك»، بتجميد الخبز ثم إذابة الثلج المحيط به وتحميصه، موضحاً أن هذه الطريقة في التحضير يمكن أن تجعل مؤشر نسبة السكر في الدم لشريحة واحدة أقل مرتين، وذلك وفقاً لموقع «ديلي ميل» البريطاني.

ومؤشر نسبة السكر في الدم، أو GI، هو مصطلح يستخدم لوصف مدى سرعة تأثير الكربوهيدرات على نسبة السكر في الدم. والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تطلق السكر في مجرى الدم ببطء، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وتم ربط الأنظمة الغذائية الوفيرة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي، مثل السكر والخبز الأبيض، بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري والسمنة.

وقال الدكتور راجان إن خفض مؤشر نسبة السكر في الدم في الخبز يعني أنه يتحلل ببطء أكبر، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم.

وأضاف: «إذا أخذت شريحة من الخبز الأبيض وقمت بتجميدها ثم تذويبها وتحميصها مرة أخرى، فيمكنك خفض مؤشر نسبة السكر في الدم للخبز بمقدار الضعف تقريباً».

ولفت إلى أن هذا يحدث بسبب تكوين المزيد من النشا الرجعي، الذي هو شكل من أشكال النشا المقاوم، وهو مفيد لصحة الأمعاء، لأنه يعمل بشكل أشبه بالألياف.

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