مستشفى الزهراء بدبي تدشن وحدة "جراحة العيون الانكسارية"

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت مستشفى الزهراء في دبي وحدة "جراحة العيون الانكسارية"، التي تعد أحدث تقنيات تصحيح الإبصار في العالم، توفر حلولاً مبتكرة لعلاج مشكلات العيون في الدولة وفق أعلى مواصفات الدقة والأمان.

جاء ذلك خلال حفل نظمته المستشفى بمقرها في دبي أمس، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، العضو المنتدب والمدير العام لمستشفى الزهراء، الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وعدد من القيادات الصحية والمختصين، حرصاً منها على توفير أحدث التقنيات المستخدمة في علاج مشكلات البصر في العالم.

وقال الدكتور سانديب ميترا، استشاري طب وجراحة العيون، رئيس قسم العيون في مستشفى الزهراء بدبي أنه مع التطور الهائل في أجهزة وتقنيات مشكلات العيون في العالم حرصت المستشفى على امتلاك أحدث الأجهزة واستخدامها في خدمة المرضى، بهدف توفير حلول أكثر سهولة ودقة في علاج أمراض العيون وتمكين فئة كبيرة من المرضى على تحقيق حلم التخلص من النظارات الطبية بشكل دائم، وبمعدلات أمان مرتفعة.

وأكد الدكتور سانديب حرص المستشفى على تطبيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة على مر السنين، مشيراً إلى أن تدشين وحدة الجراحة الانكسارية الجديدة يأتي تأكيداً على التزام مستشفى الزهراء بتقديم أحدث خدمات العيون .. لمرضانا

وذكر أن الوحدة الجديدة مزودة بأحدث التقنيات من شركة " كارل- زيس سولوشينز" الألمانية، التي تتيح إجراء جميع جراحات الليزر الجديدة المتاحة عالميًا بما في ذلك جراحة " سمايل-برو"، وهي أحدث جراحات تصحيح عيوب الإبصار بالليزر.

وتابع " قمنا أيضاً بتجهيز وحدتنا الجديدة بنظام إدارة استئصال جراحات القرنية الضوئي الانكساري، مما يجعل المشفى أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تدخل هذه التكنولوجيا الثورية في وحداتها، والتي تمكننا من تبسيط سير عمل استئصال جراحات القرنية الضوئي الانكساري من خلال أجهزة رقمية متصلة تعمل على تحسين الكفاءة بشكل ملحوظ وتقليل الأخطاء البشرية".

من جانبه قال الدكتور أحمد شبانة، أخصائي طب وجراحة العيون في مستشفى الزهراء في دبي " يعاني الكثير من الاشخاص حول العالم من عيوب الإبصار و التي تنقسم إلى " قصر نظر- طول نظر- استيجماتيزم"، وكانت الحلول هي ارتداء نظارات طبيه أو عدسات لاصقه، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يريدون ارتداء النظارات الطبية لأسباب مختلفة منها الشكل أو طبيعة العمل أو ممارسة الرياضة، في حين يعاني الكثير من الأشخاص من العدسات خصوصاً من يعانون من التحسس المزمن و جفاف العين من استعمال العدسات".

وذكر الدكتور شبانة أن مستشفى الزهراء بدبي تمتلك الآن أحدث تكنولوجيا في عمليات تصحيح الابصار بالليزك حيث توفر عمليات الليزر السطحي، والألتراليزك، الفيمتو ليزك، الفيمتو سمايل برو، البريسبيوند" جميعها تجرى وفق أعلى درجات الدقة والأمان، وتجعل من إمارة دبي مركز جذب إقليمي للسياحة العلاجية .

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز