مستشفى فقيه الجامعي يستعرض مجالات الابتكار في الرعاية الصحية بمؤتمر الصحة العربي 2024

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أعلن مستشفى فقيه الجامعي، الواقع في واحة دبي للسيليكون، عن مشاركته النشطة في مؤتمر الصحة العربي 2024 بالتعاون مع مجموعة تجربة دبي الصحية، مبادرة السياحة الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي.

حيث أكد د. مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، على أن "طبيعة قطاع الرعاية الصحية الدائمة التطور تتطلب التطويع المستمر للتقنيات الناشئة. فلا تشكل هذه التطورات قطاع الرعاية الصحية فحسب، بل إنها تؤدي دوراً محورياً في تعزيز تجارب المرضى وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وهذه هي الغايات القصوى التي يرمي إليها مستشفى فقيه الجامعي".



مستشفى فقيه الجامعي هو عضوٌ من مجموعة تجربة دبي للصحة منذ إنشائه. ولما كان المستشفى يتمتع بخبرة سريرية كبيرة، فإنه قد جذب بكفاءة العديد من المرضى من مواقع عالمية مثل دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأماكن أخرى.

ويضم هذا الحدث المرموق المستشفيات الرائدة وشركات الرعاية الصحية والشركات الرائدة في مجال التقنية من أجل استعراض أحدث التطورات في قطاع الرعاية الصحية.

وفي مؤتمر الصحة العربي 2024، تشاركت مستشفى فقيه الجامعي ومجموعة تجربة دبي للصحة المنصة للإشارة إلى تشكيل جبهة موحدة في تعزيز تقنيات الرعاية الصحية وتأثيرها التحولي في رعاية المرضى، مما يؤكد على دور السياحة الصحية في هذا المسعى.



ويتمحور الموضوع الشامل لمؤتمر الصحة العربي 2024 حول تقنيات الرعاية الصحية ومستقبلها. فيستعرض مستشفى فقيه الجامعي، وهو مستشفى رائد في تطويع التقنيات منذ إنشائه، التزامه بتعزيز تجارب المرضى من خلال الابتكارات الحديثة. وتتكامل الأنظمة الداخلية لمستشفى فقيه الجامعي وحلول ترفيه المرضى بكل سلاسة، بدايةً من إنشاء صيدلية مسيرة ومركز قيادة وتحكم وصولاً إلى عمليات التسليم بالطائرات المسيرة، وبرامج الأدوية التجريبية، مما يُظهِر مركزية التقنية في عملها.



يهدف مستشفى فقيه الجامعي إلى تعزيز التجارب والخبرات داخل مجتمع الرعاية الصحية، وذلك بتأكيده على أن إحدى التقنيات التي يستخدمها هي تقنية الإجراء الآلي بمساعدة الذكاء الاصطناعي للعمليات الجراحية. ويؤمن المستشفى بالدور المحوري الذي تؤديه التقنية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.



كما يُعد تحويل نماذج تقديم الرعاية لمواصلة تعزيز تجارب المرضى وتحسينها جزءًا لا يتجزأ من خدمات الرعاية الصحية. يلتزم مستشفى فقيه الجامعي، والذي يحتل مكان الصدارة في تبني التقنيات الجديدة، بابتكار مستشفى ذكي مستقبلي لتجميع التقنيات التي يتحكم فيها الإنسان من أجل تطوير خدمات الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى وزيادة الكفاءة التشغيلية.



وتماشيًا مع رؤية مستشفى فقيه الجامعي، يحرص المستشفى على إحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية، ليس في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل وخارجها أيضًا. كما يتطلع المستشفى إلى تعزيز تجارب الرعاية الصحية ورعاية المرضى عن طريق الاستثمار المستمر في التقنيات المتطورة.

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