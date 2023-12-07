شركة "سانوفي" تعلن تطوير 12 دواء تجريبيا خلال الفترة الحالية

المصدر: د ب أ

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كشفت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي عن موقف تطوير الأدوية لديها مشيرة إلى وجود 12 عقارا في مجال المناعة والتطعميات في طور التجارب.

وتتضمن القائمة 3 عقاقير يمكن تزيد مبيعات كل واحد منها عن 5 مليارات يورو.

وتتوقع الشركة أن تحقق الأدوية التي طرحتها مؤخرا أو ستطرحها في المستقبل القريب مبيعات سنوية بقيمة 10 مليارات يورو بحلول 2030، مدعومة بالأدوية التي وصلت تجاربها إلى المرحلة الأخيرة، أو الأدوية التي طرحتها مؤخرا مثل ألتوفلو وساركليسا وتزيلد.

كما أكدت سانوفي استهدافها تحقيق مبيعات سنوية من اللقاحات أكثر من 10 مليارات يورو سنويا بحلول 2030، بما فيها اللقاح بايفورتوس الذي طرحته مؤخرا لتطعيم الأطفال الرضع ضد الفيروس التنفسي المخلوي.

وقالت الشركة إن الأبحاث والتطوير ستؤدي إلى زيادة عدد الأدوية في المرحلة الثالثة من التجارب بنسبة 50% خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

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