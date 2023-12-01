«قفاز ذكي» يعزز تعافي الناجين من السكتة الدماغية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر فريق من جامعة ساوث هامبتون قفازاً إلكترونياً يسمح بحركة اليد المشلولة للناجين من السكتات الدماغية، لدعم إعادة تأهيلهم.

ويرسل القفّاز حسب موقع 24 الإلكتروني نبضات إلكترونية لتحفيز الأعصاب والعضلات لإنتاج حركة اصطناعية، ويضم القفّاز أقطاباً كهربائية مطبوعة على غلافه وتلامس الجلد.

وحسب «مديكال إكسبريس»، ترسل الأقطاب نبضات تحفيز للأعصاب والعضلات لإنتاج حركة اصطناعية، ليتمكّن الناجون من السكتات الدماغية من تحريك الجانب الضعيف لديهم، ما يساعد على استعادة قوة العضلات ووظيفتها.

وصممت القفّاز وصنعته الدكتورة كاي يانغ وزملاؤها، وقالت يانغ: «أردت تطوير شيء يسهل على الناجين من السكتات الدماغية استخدامه في المنزل،. فالذين عانوا السكتة يتعبون بسهولة، والمشاركة في جلسات إعادة التأهيل الطويلة أمر صعب للغاية».

ويمكن القفّاز من العمل على إعادة تأهيل المرضى بخطوات قليلة. وفترات زمنية تناسبهم في المنزل.

ومن المعروف أنه خلال إعادة التأهيل، كلما تحرك المريض أكثر، استعاد قوة العضلات والقدرة على الحركة.

وتتطلع يانغ إلى الحصول على موافقة الجهات المنظمة لاستخدامه، ثم العمل مع الشركة المصنعة لزيادة إنتاجه.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز