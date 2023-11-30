العمل ليلاً بريء من الأمراض القلبية

المصدر: دبي – البيان

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أجرى باحثون في جامعة آرهوس في الدنمارك، دراسة شملت أكثر من 250,000 شخص يعملون في نوبات ليلية.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، أنَّ الأشخاص الذين يعملون ما يصل إلى أسبوع واحد من النوبات الليلية في الشهر، لا يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعملون في نوبات ليلية.

ومع ذلك، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية لأكثر من أسبوع واحد في الشهر، لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب التاجية.

ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن العمل في نوبات ليلية، يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، ما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

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