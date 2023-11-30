بكتيريا في الزبادي تخفف القلق

المصدر: دبي - البيان

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وجد باحثون في كلية الطب بجامعة فيرجينيا، أن بكتيريا «اللاكتوباكيللوس»، وهي بكتيريا موجودة في الزبادي، وكذلك الأطعمة المخمرة، يمكن أن تساعد الجسم على إدارة التوتر، وقد تساعد في منع الاكتئاب والقلق، وفق «سكاي نيوز عربية».

في حين أن النتائج لا تظهر بالضرورة أن تناول الزبادي يمكن أن يساعد الناس على إدارة القلق، أو التغلب على الاكتئاب بشكل نهائي، إلا أنها تشير إلى أن البكتيريا الموجودة في هذا العنصر الأساسي في وجبة الإفطار، يمكن استخدامها كأداة لإدارة الصحة العقلية في المستقبل.

وقال فريق الباحثين، إن وجود خلل في تعداد الكائنات الحية الدقيقة في جسم الإنسان، سواء بسبب المرض أو سوء التغذية أو لأسباب أخرى، تسهم في العديد من الأمراض، وحتى تساعد في انتشار السرطان.

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