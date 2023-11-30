الجلوس يضر بصحة النساء

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كونمينغ في الصين حول صحة المرأة أن النساء اللائي يقضين أكثر من ست ساعات يومياً جالسات يتضاعف لديهن خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، وفق «نيويورك بوست».

وكلما زاد وقت الجلوس زاد خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، وفقاً للدراسة التي وجدت أن الجلوس لمدة ست ساعات أو أكثر يومياً ارتبط بمضاعفة الخطر مقارنة بالنساء اللاتي يجلسن أقل من ساعتين يومياً.

وأحد التفسيرات المحتملة هو أن نمط الحياة المستقر يرتبط بالسمنة، وهو عامل خطر معروف للأورام الليفية. ويشير مؤلفو الدراسة أيضاً إلى وجود علاقة معروفة بين السلوك المستقر والالتهاب المزمن ونقص فيتامين د، وهو ما قد يفسر أيضاً زيادة خطر الإصابة بالأورام الليفية.

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