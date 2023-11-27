علاج مبتكر منخفض التكلفة للسرطان

المصدر: دبي - البيان

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ابتكر باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأمريكية، بقيادة أستاذ الكيمياء العضوية أوهيون كوون، طريقة جديدة وسريعة لإنتاج مواد كيميائية تستخدم في علاج السرطان، ذات تكلفة أقل، وذلك عبر استخدام الأوكسجين ككاشف والنحاس كمُحفّز لكسر الروابط الكربونية للجزيئات العضوية وتحويلها إلى أمينات، والتي تستخدم في المستحضرات الصيدلانية، لا سيما وأن التحفيز المعدني التقليدي يستخدم معادن باهظة الثمن مثل: البلاتين، والفضة، والذهب، والبلاديوم، لكن الباحثين استخدموا الأوكسجين والنحاس، وهما معدنان يتوفران بكثرة.

وبحسب الدراسة المنشورة بمجلة «ساينس»، فإن إحدى المواد الكيميائية المستخدمة في الأدوية المضادة للسرطان، تكلف شركات الأدوية نحو 3200 دولار للجرام الواحد، لكن الطريقة التي ابتكرها باحثو جامعة كاليفورنيا غير مكلفة إطلاقاً.

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