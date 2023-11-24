دول غرب إفريقيا تواجه تفشي الدفتيريا بسد فجوة التطعيم

المصدر: أ ب

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تحاول السلطات في عدة دول غربي إفريقيا السيطرة على تفشي الدفتيريا الهائل.

وقال مسؤول بارز بوزارة الصحة في نيجيريا، أمس، إن الملايين يحصلون على لقاحات تغطي الفجوات الواسعة في المناعة من المرض.

وتوفي 573 من بين 11640 شخصاً أصيبوا بالمرض في نيجيريا منذ بدأ التفشي الحالي في ديسمبر 2022.

وأبلغت النيجر بوفاة 37 شخصاً من بين 865 حالة إصابة حتى أكتوبر، في حين أبلغت غينيا بوفاة 58 شخصاً من بين 397 مصاباً.

وفي السياق، صرحت منظمة أطباء بلا حدود بأن الدافع الرئيس وراء المعدل المرتفع للإصابة بالمرض في المنطقة هو فجوة التطعيم الكبيرة تاريخياً.

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