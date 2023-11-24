الصين: لا مسببات غير عادية لتزايد أمراض التنفس

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الصين أنها لم تكتشف أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة على صلة بتزايد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي شمالي البلاد، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس، بعدما ضغطت على بكين للحصول على معلومات مفصلة.

ومنذ منتصف أكتوبر 2023، تراقب منظمة الصحة العالمية البيانات الواردة من أنظمة المراقبة الصينية التي تظهر زيادة في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال في شمالي الصين.

وأعلنت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أنها قدمت طلباً رسمياً إلى بكين للحصول على مزيد من البيانات، لكن الحكومة لم تُدْلِ بأي تعليق عام الخميس.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها عقدت مؤتمراً عبر الهاتف، الخميس، مع المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشفى بكين للأطفال، بتيسير من لجنة الصحة الوطنية والإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوردت الصحة العالمية، في تقرير لها: «أفادت السلطات الصينية أنه لم يتم رصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية، بما في ذلك في بكين ولياونينغ، بل فقط الزيادة العامة المذكورة سابقاً في أمراض الجهاز التنفسي بسبب العديد من مسببات الأمراض المعروفة».

وأضافت أن السلطات الصينية «ذكرت كذلك أن الارتفاع في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي لم يؤدِّ إلى تدفق عدد مرضى يتجاوز قدرة المستشفى».

وأكدت الوكالة الأممية أنها «تراقب الوضع عن كثب، وهي على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية في الصين. وستواصل منظمة الصحة العالمية تقديم التحديثات حسب الضرورة».

وأوصت الصحة العالمية سكان الصين باتباع الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

ويشمل ذلك التطعيم باللقاحات الموصى بها ضد الإنفلونزا وكوفيد-19 ومسببات الأمراض التنفسية الأخرى، والابتعاد عن المرضى، ولزوم المنزل عند المرض، وإجراء الفحوص والرعاية الطبية حسب الحاجة، وارتداء الكمامات حسب الاقتضاء.

وأوضحت أنها «لا توصي بأي إجراءات محددة للمسافرين إلى الصين».

ويصادف الشهر المقبل الذكرى السنوية الرابعة للإبلاغ عن تفشي كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية لأول مرة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز