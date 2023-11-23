منظمة الصحة العالمية قلقة من ازدياد الأمراض التنفسية في الصين

المصدر: أ ف ب

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أبدت منظمة الصحة العالمية، أمس، قلقاً إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية في الصين، داعيةً السكان إلى أخذ إجراءات احترازية.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على منصّة «إكس»، إنها أرسلت طلباً رسمياً إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشّي التهابات رئوية بين الأطفال، داعيةً إلى «خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي». وأكدت متحدّثة باسم المنظمة صحة البيان.

وأتى بيان المنظمة الصحية الأممية بعدما سُجّل شمالي الصين ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بأمراض تنفسية والتهابات رئوية.

وقالت المنظمة إنها تسعى للحصول على معلومات إضافية عن هذه الإصابات، مضيفةً أنها توصي السكان في الصين «باتّباع التدابير اللازمة للحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفّسي».

ولفتت إلى أن من هذه التدابير «التطعيم الموصى به، والابتعاد عن الأشخاص المرضى، والبقاء في المنزل عند المرض، وإجراء الفحوص، وتلقي الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع كمامات عند الاقتضاء، وضمان التهوئة الجيّدة، وغسل اليدين بانتظام».

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصينية أرجعت هذه الزيادة في أمراض الجهاز التنفّسي إلى رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 وانتشار مسبّبات الأمراض المعروفة.

وأضاف البيان أنّ «منظمة الصحة العالمية طلبت في 22 نوفمبر معلومات وبائية وسريرية إضافية، إضافة إلى النتائج المخبرية حول حالات تفشّي المرض المبلغ عنها بين الأطفال».

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