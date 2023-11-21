سبب جديد لنزيف الدماغ غير السبب الشائع

المصدر: دبي – البيان

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في دراسة تعتبر الأولى من نوعها، أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في مدينة إيرفاين الأمريكية، وجدت سبباً جديداً لحدوث نزيف الدماغ الذي لا يتضمن إصابة الأوعية الدموية، كما كان يعتقد سابقاً.

واكتشف الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلة «التهاب الأعصاب» التابعة لـ«بيوميد سنترال» البريطاني، أنَّ التفاعلات بين خلايا الدم الحمراء، والشعيرات الدموية في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى نزيف دماغي صغير.

ومن المعروف دائماً أنّ نزيف الدماغ يحدث عبر إصابة الأوعية الدموية أو تعطلها؛ لكن الدراسة الحديثة تشير إلى أنَّ زيادة التفاعلات في خلايا الدم الحمراء مع الشعيرات الدموية في الدماغ تمثل مصدراً بديلاً لحدوث النزيف.

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