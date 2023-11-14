الخلايا الجذعية السرطانية تشيّخ البلاعم

المصدر: دبي – البيان

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تتسبب الخلايا الجذعية السرطانية في شيخوخة الخلايا البلعمية لدى الفئران التي تتمتع بجهاز مناعي سليم، ما يخلق الظروف الملائمة لتكوين الأورام، حسب دراسة أجراها فريق بحثي في معهد الطب الوراثي بجامعة هوكايدو اليابانية.

وأظهر الفريق البحثي، في الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة العلاج المناعي للسرطان، أن الخلايا الجذعية السرطانية تحفز الشيخوخة في الخلايا البلعمية، وهي الخلايا المناعية المسؤولة عن الخطوة الأولى لتدمير الخلايا السرطانية، إذ إن أحد أكبر الأسئلة في تطور السرطان هو كيفية تطوره لدى الأفراد الذين يتمتعون بجهاز مناعة صحي.

واستخدم الفريق البحثي خطين من الخلايا للورم الأرومي الدبقي، أحدهما كان قادراً على تحفيز تكوين الورم «الخلايا الجذعية السرطانية»، والآخر لم يكن كذلك، وفي نماذج الفئران، قمعت الخلايا الجذعية السرطانية تكاثر الخلايا البلعمية.

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