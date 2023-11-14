برجيل القابضة ومستشفى سانت كريستوفر في لندن يتعاونان لإرساء الرعاية التلطيفية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت برجيل القابضة، ومستشفى سانت كريستوفر، المعروف كأول دار رعاية حديثة ، مذكرة تفاهم لإنشاء دار رعاية شاملة في دولة الإمارات بمدينة برجيل الطبية التابعة لشركة برجيل القابضة، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم نقطة محورية في مشهد الرعاية الصحية في دولة الإمارات، لإنشاء مجتمع متكامل للرعاية التلطيفية في المنطقة، وتهدف هذه المبادرة إلى تغيير الطريقة التي يتم عبرها تقديم رعاية نهاية الحياة، وتوفير الدعم الشامل والراحة للمرضى وأسرهم.

وقع مذكرة التفاهم عمران الخوري، عضو مجلس الإدارة ورئيس تطوير الأعمال في برجيل القابضة، والدكتورة هيذر ريتشاردسون، مديرة التعليم والأبحاث وسياسة نهاية الحياة في مستشفى سانت كريستوفر، بحضور الإدارة العليا من كلا المؤسستين.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، "أود أن أعرب عن امتناني لكلا المؤسستين لالتزامهما بتعزيز التعاون وتدشين الرعاية التلطيفية في الإمارات، وهي شهادة على الرؤية المشتركة والتفاني والعمل الجاد التي أوصلتنا إلى هذا الإنجاز الهام."

وأضاف، "دعونا لا ننظر إلى توقيع مذكرة التفاهم كإجراء شكلي فحسب، بل كالتزام بمستقبل مشترك،مع أهداف دولة الإمارات في تحقيق الريادة في الرعاية الصحية، بما يخدم المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة تزيد من رفاهيتهم، وتضمن لهم الحصول على العناية اللازمة التي يحتاجون إليها.

وستركز هذه الدار على تقديم خدمات الرعاية التلطيفية التي تلبي الاحتياجات الجسدية والعاطفية والنفسية للمرضى الذين يعانون من أمراض تحد من حياتهم، وسيقدم المركز خدمات إدارة الألم والدعم النفسي والاستشارة، إلى جانب مجموعة من العلاجات التكميلية، لضمان حصول المرضى على رعاية شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية.

ويشمل نطاق الشراكة أيضًا الجهود البحثية والتعليمية المشتركة، وإنشاء قاعدة أبحاث للرعاية التلطيفية في دولة الإمارات، وسيتم بموجب الاتفاقية إنشاء مسارات تدريبية متخصصة للممرضين والأطباء، بما يضمن تزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بالمهارات اللازمة لتقديم رعاية تلطيفية عالية الجودة، وفي إطار الجهود التعاونية ستعمل الجهات على استكشاف فرص مواصلة تطوير خدمات الرعاية التلطيفية في الدولة.

حضر توقيع الإتفاقية، البروفيسور عبد الرحمن أحمد عمر، المدير الطبي لمجموعة برجيل القابضة، والدكتورة عائشة المهري، نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، وناصر الريامي، المدير التنفيذي للعمليات – المشاريع في برجيل القابضة.

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