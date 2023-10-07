منظمة الصحة العالمية: ارتفاع الوفيات بسبب تفشي الكوليرا في إثيوبيا إلى 300 شخص

المصدر: د ب أ

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قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي مرض الكوليرا في إثيوبيا حصد أرواح 300 شخص حتى الآن.

ووفقا لأحدث نشرة للمجموعة الصحية في إثيوبيا والتي صدرت يوم الجمعة، فإن تفشي الكوليرا المستمر منذ أغسطس 2022، انتشر في 113 ضاحية في 10 مناطق في إثيوبيا.

وأوضح التقرير أن عدد وفيات الكوليرا ارتفع من 172 في 12 يوليو إلى 300 حتى 3 تشرين الأول/أكتوبر بمعدل وفيات بلغ 24ر1 %.

كما ارتفعت الإصابات بالكوليرا خلال نفس الفترة من 13 ألفا و118 حالة إلى 24 ألفا و197 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن التدخلات الحالية للتعامل مع الكوليرا نجحت في السيطرة على المرض في إثيوبيا. إلا أن التقرير أعرب عن مخاوف بسبب عودة ظهور حالات الكوليرا في بعض المناطق.

وقد تم حتى الآن تطعيم أكثر من 6 ملايين شخص بجرعة واحدة من لقاح الكوليرا الفموي في 54 منطقة في إثيوبيا.

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