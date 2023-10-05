مرض غامض يصيب عشرات الطالبات في كينيا والسلطات الصحية تحقق في الأمر

المصدر: د ب أ

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تحقق السلطات الصحية الكينية في مرض غامض أصاب أكثر من 90 طالبة، مما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى.

وأبلغت الطالبات، اللواتي يدرسن في مدرسة إيريجي الثانوية للبنات في المنطقة الغربية من كينيا، عن صعوبة في المشي وأعراض آلام في الركبة.

وأكد مسؤول بارز من وزارة التربية والتعليم، الذي زار المدرسة، للآباء أنه تجرى السيطرة على الوضع وأن الفصول الدراسية العادية ستستمر للطلاب الآخرين.

وقال جاريد أوبيرو، مدير التعليم الإقليمي: "إن وزارة التعليم وحكومة المقاطعة وإدارة الصحة العامة ملتزمون بضمان حصول الأطفال على العلاج المناسب".

وتم إرسال عينات من الدم والبول والبراز من الطلاب المتضررين إلى مختبرات في مدينة كيسومو القريبة والعاصمة نيروبي.

ومن المتوقع ظهور نتائج حاسمة لتحديد سبب المرض في وقت لاحق اليوم.

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