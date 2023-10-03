شركتا سانوفي ويانسن تطوران لقاحا لعلاج العدوى بالإشريكية القولونية

المصدر: د ب أ

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قالت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية اليوم الثلاثاء إنها دخلت في اتفاق مع شركة يانسين للأدوية، التابعة لشركة جونسون اند جونسون لتطوير لقاح لعلاج للعدوى بالإشريكية القولونية خارج الامعاء، الذي يعرف باسم " إي اكس بي إي سي 9 في".

وتعد العدوى بالإشريكية القولونية خارج الامعاء المسبب الرئيسي للانتان، وهو مرض يهدد الحياة ينتج عن رد فعل الجسم الخارجي للالتهاب.

ووفقا للاتفاق، فإن الشركتين سوف تمولان سويا أعمال البحث والتطوير المتعلقة باللقاح، الذي يخضع للتقييم في مرحلة الدراسة الثالثة حاليا.

وسوف تقدم سانوفي دفعة مقدمة ليانسن بقيمة 175 مليون دولار ، تليها دفعات أخرى تتعلق بتحقيق أهداف تطويرية وتجارية.

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