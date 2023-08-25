دواء لإنقاص الوزن يعالج قصور القلب

المصدر: د ب أ

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كشفت دراسة علمية حديثة أن جرعات من عقار لإنقاص الوزن يمكنها تحسين أعراض قصور القلب لدى مرضى السمنة، ما يتيح لهم ممارسة التدريبات لفترة أطول فضلاً عن إنقاص الوزن.

واستقصى باحثون أمريكيون عن استخدام دواء سيماجلوتايد الذي يباع تحت الأسماء التجارية «أوزيمبيك» و«ويجوفي» و«ريبيلسوس»، لمعالجة المصابين بالسمنة الذين يعانون حالة تسمى (قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، اليوم.

وتتمثل حالة قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي في ضخ القلب للدم بصورة طبيعية، مع كونه متصلباً للغاية بما لا يسمح بامتلائه بالدم مجدداً بصورة ملائمة، وتشمل أعراض الحالة ضيق التنفس والتورم ومحدودية الحركة البدنية.

وشملت التجارب، التي تم تقديم نتائجها لمؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام اليوم، وتشمل التجارب 529 مريضاً، يبلغ مؤشر كتلة الجسم لدى كل منهم ما يربو على 30، إضافة إلى أعراض قصور القلب ومحدودية الحركة البدنية.

وبلغ متوسط عمر المجموعة 69 عاما، ومتوسط مؤشر كتلة الجسم لديهم 105.1 كيلوغراماً.

وتم إعطاء عقار سيماجلوتايد 2.4 مليغرام لمدة سنة مرة أسبوعياً، وتم إعطاء المجموعة الأخرى عقار وهمي.

وقيَّم الباحثون التغيرات في الوزن، إلى جانب التغيرات في الأعراض المتعلقة بقصور القلب باستخدام الملخص السريري الإجمالي لاستطلاع اعتلال عضلة القلب في كانساس سيتي.

وتمت الموافقة على «ويجوفي» في الاتحاد الأوروبي في بداية 2022، ويتم إعطاء العقار مرة أسبوعياً، ويمكن للمرضى أن يحقنوا أنفسهم به.

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