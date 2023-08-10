الموافقة على علاج لسرطان الدم في أمريكا

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة «جونسون أند جونسون»، اليوم، أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أقرت علاجها الذي يعتمد على الأجسام المضادة للمرضى المصابين بنوع سرطان دم يستعصي على العلاج.

وينتمي «تالكيتاماب-تي.جي.في.إس»، الذي سيُباع باسم «تالفي»، لفئة الأجسام المضادة ثنائية الارتباط، فهو مصمم لجمع خلية سرطانية مع خلية مناعية، ليتسنى للجهاز المناعي القضاء على السرطان.

وأوضحت الشركة أن الموافقة صدرت بإعطاء تالفي للمرضى حقناً تحت الجلد مرة أسبوعياً أو كل أسبوعين.

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