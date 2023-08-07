منظمة الصحة العالمية تحذر من دواء سعال ملوَّث

المصدر: رويترز

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تحذيرها، إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم «كولد أوت» يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

وذكرت المنظمة أن الدفعة من تصنيع «فورتس لابوريتريز إنديا» لصالح «دابي لايف فارما».

ولم تردَّ الشركتان على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

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